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TRT Haber 05.08.2026 13:40

DEM Parti, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) imzaladı.

DEM Parti, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, imzaya açılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra partinin üst düzey yönetim kademesi ve ilgili komisyon üyelerinin katılımıyla bugün TBMM'de imzalandı.

İmza sürecinde Eş Genel Başkanlara; Grup Başkanvekilleri, Grup Yönetimi, Grup İdare Amiri, Parti Sözcüsü ve Kadın Meclisi Sözcüsü eşlik etti. Heyette ayrıca İmralı Heyeti üyeleri, Meclis Adalet Komisyonu üyeleri ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri de hazır bulundu.

Teklifin, bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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