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Dünya
AA 05.08.2026 12:59

Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi

Güney Kore, aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi

Yonhap'ın haberine göre, ülke genelinin büyük bölümünde aşırı sıcak uyarıları yürürlükte kalırken, sağlık sorunları da artıyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, mayıs ortasından bu yana toplam 2 bin 441 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırılmıştı.

Daegu kentinde ise hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşmasıyla 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiği aşılmıştı.

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