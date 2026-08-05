Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.08.2026 12:40

Hindistan'da Chandipura virüsü endişesi: Ulusal müdahale ekibi görevlendirildi

Hindistan'da hükümet, 22 çocuğun beyin iltihaplanmasına yol açan Chandipura virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ulusal müdahale ekibi görevlendirdi.

Hindistan'da Chandipura virüsü endişesi: Ulusal müdahale ekibi görevlendirildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Hindistan Sağlık Bakanlığından 22 çocuğun ölümüne yol açan Chandipura virüsüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde virüsle mücadelede sağlık ekiplerine yardımcı olmaları için ulusal müdahale ekibinin görevlendirildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Chandipura virüsü, muson döneminde tatarcık sinekleri, sivrisinekler ve keneler aracılığıyla bulaşıyor.

Bulaştığı kişilerde beyin iltihaplanmasına sebep olan virüs, hastalanan kişilerin ölümüne yol açabiliyor.

ETİKETLER
Virüs Hindistan
Sıradaki Haber
Ürdün: Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Çin, ABD'ye yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı
13:48
DEM Parti, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
13:25
Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor: 77 metrelik dev kule
13:13
Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi
13:34
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor
13:00
Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ