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TRT Haber 05.08.2026 12:11

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı, 2 tutuklama

İstanbul'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı, 2'si de tutuklandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı, 2 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde sevkiyatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı, 2'si de tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu:

"Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." 

 

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