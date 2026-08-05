Çerçeve Yasa Teklifi 12 maddeden oluşuyor

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” isimli Kanun

teklifi 12 maddeden oluşuyor.

PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine yönelik olarak hazırlanan kanun teklifi metninde; kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirdiği ve silahsızlandığının güvenlik kurumlarınca tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesi öngörülüyor.

Teklifin kapsamı

PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek

yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında

işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Hakkında Kanunda düzenlenen suçları kapsamaktadır.

Kapsam dışı tutulan suçlar

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 01.06.2005 tarihinden önce işlenen

müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı

yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutulmaktadır.

Kanun kapsamına girenlere ilişkin değerlendirmeler halihazırda soruşturma ve kovuşturmaların

bulunduğu merciler tarafından yapacaktır. Ancak, bu kanundan yararlanmaya yönelik

başvurunun bulunulan yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev

verilen kurumlara yapılabileceği düzenlenmiştir.

Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi

Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecektir.

İki hafta içinde karara karşı başvuru ve itiraz yolu açıktır. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri koşullarının bulunması halinde kaldırılacaktır.

Kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında ise bozma kararı verilerek ilk derece

mahkemesi tarafından erteleme kararı verilecektir. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği

takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilecektir.

Cezaların ertelenmesi

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası 5 yıl, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet 10 yıl süreyle itiraz yolu açık olmak üzere infaz hâkiminin kararıyla ertelenecektir.

Erteleme süresi suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacaktır.

Zamanaşımı

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecektir.

Hak yoksunlukları

Erteleme kararları Kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecektir. Kurul gerekli

görülmesi halinde soruşturma/kovuşturma/mahkûmiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun

tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını sulh ceza hâkimliği/mahkeme/infaz hâkimliğinden

talep edebilecektir.

5 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl ve 10

yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından ise üç yıl geçmiş olması aranmaktadır.

Takip, koordinasyon ve uygulama

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı,

Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı

ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil Kurul Kanunun uygulanmasının

takibi ve değerlendirilmesini yapacaktır.

Kurulun koordinasyonun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılması öngörüldü.



Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu (17 üye) oluşturularak bu Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecektir.

Teslim ve silahsızlanma

Kayıt altına alınma işlemine yönelik genelgenin güvenlik kurumlarının görüşü alınarak Millî

Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanması öngörüldü.

Başvuru süresi

Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde

bu Kanundan yararlanmak üzere yazılı başvuru yapılması aranmaktadır.