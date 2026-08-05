"Ateş kuşları" orman yangınlarına müdahale için 8 bin 975 saat uçtu

Orman teşkilatı hava-kara araçları ve personeliyle, "yeşil vatan"ın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı OGM ekiplerinin, orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA) ile 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi olmak üzere, toplam 5 bin 597 kara aracı görev alıyor.

Yangınlarla mücadeleye, yaklaşık 28 bin personel ve 141 bini aşkın gönüllü de doğrudan destek veriyor. Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 194'ü akıllı, 776 yangın kulesi de hizmet veriyor. Ayrıca, ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4 bin 852 yangın havuzu ve göleti bulunuyor.

Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde, ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

Hava araçlarından yoğun mesai

Bu yılın başından itibaren 4 Ağustos'a kadar olan dönemde, 1152 orman içi ve 2 bin 111 orman dışı alan olmak üzere 3 bin 263 yangın meydana geldi.

"Ateş kuşları" olarak nitelendirilen uçaklar, helikopterler ve İHA'lar, özellikle yaz aylarında etkisini ve şiddetini artıran yangınlarla mücadele için yoğun mesai harcadı.

Bu kapsamda, yangına müdahale için kullanılan uçaklar söz konusu dönemde, 1940 saat havada kalırken, 2 bin 836 sorti yaptı. Uçaklar, 9 bin 803 ton su atışı gerçekleştirdi.

Helikopterler tarafından 3 bin 982 saat uçuş gerçekleştirilirken, 16 bin 118 sorti yapıldı ve 45 bin 563 ton su atıldı. Gözlem için kullanılan İHA'lar da 3 bin 53 saat uçtu.

Böylece, yılbaşından bu yana hava araçları toplam 8 bin 975 saat uçuş ve 18 bin 954 sorti yaparken, 55 bin 366 ton su attı.

Kritik dönemde hava araçları 2 bin 83 saat uçtu

Rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz-2 Ağustos arasında ise orman yangınları yoğunlaşırken, söz konusu kritik dönemde, 146 orman içi ve 226 orman dışı alan yangını olmak üzere, 372 yangınla mücadele edildi.

Bu dönemde, uçaklar tarafından 472 saat uçuş gerçekleştirildi, 899 sorti yapıldı. Söz konusu uçaklar, yangınlara 3 bin 230 ton su attı. Helikopterler ise 1323 saat uçuş yaparken, 6 bin 850 sorti ve 20 bin 117 ton su atımı gerçekleştirdi. İHA'lar da bu dönemde, 288 saat mesai yaptı.

Böylece, hava araçları söz konusu dönemde, 2 bin 83 saat havada kaldı. Uçak ve helikopterler, 7 bin 749 sorti ve 23 bin 347 ton su atımı gerçekleştirdi.