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Ekonomi
AA 05.08.2026 11:58

BDDK'dan kalkınma ve yatırım bankalarına yeni kredi sınırı

BDDK, kalkınma ve yatırım bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken, mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı.

BDDK'dan kalkınma ve yatırım bankalarına yeni kredi sınırı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının kredi sınırlarına ilişkin düzenleme yaptı.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı yüzde 40 ile 60 aralığındayken bu oran artık yüzde 30'u aşamayacak.

Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı ise daha önceden yüzde 35 ile 55 arasındayken yeni kararla yüzde 25 olarak sınırlandırıldı.

BDDK, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırılan kredi sınırında aşım bulunması halinde, bu aşımların 1 Nisan 2027 tarihine kadar, bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredi sınırında aşım bulunması halinde ise bu aşımların 1 Ekim 2026 tarihine kadar giderilmesine karar verdi.

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