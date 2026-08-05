Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.08.2026 12:10

İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 7. turu Roma'da sürüyor

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu, İtalya'nın başkenti Roma'da ikinci gününde devam ediyor.

İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 7. turu Roma'da sürüyor

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, müzakerelerin ikinci gününde tarafların heyetleri sabah saatlerinde ABD'nin Roma Büyükelçiliği'ne geldi.

Dün AA muhabirine konuşan Lübnanlı üst düzey bir resmi kaynak, görüşmelerde pilot bölge uygulamasının teknik detayları ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin ana gündem maddeleri olduğunu belirtmişti.

Roma'daki 7. tur müzakereleri 3 gün sürecek.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "akan kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turu, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 381'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Çin, ABD'ye yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı
13:48
DEM Parti, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
13:25
Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor: 77 metrelik dev kule
13:13
Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi
13:34
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor
13:00
Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ