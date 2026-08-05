Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Temmuz 2026 dönemine ait "Gıda İşletmelerinde Yurt İçi Denetim" sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin bakanlık için "kırmızı çizgi" olduğunu belirten Yumaklı, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Bir ayda 107 bin denetim

Bakan Yumaklı’nın paylaştığı verilere göre, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde gıda işletmelerine yönelik toplam 107 bin 113 denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde teknik ve hijyenik kriterlere uymayan, vatandaşın sağlığını riske atan işletmeler mercek altına alındı.

37 işletme hakkında suç duyurusu

Denetimlerin yaptırım boyutuna ilişkin detayları da paylaşan Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını kaydetti. Ayrıca, ağır ihlallerde bulunduğu belirlenen 37 işletme hakkında da adli sürecin başlatılması amacıyla Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, gıda güvenliği konusundaki tavizsiz tutumlarını şu sözlerle dile getirdi;

İşini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz.