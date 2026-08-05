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Dünya
AA 05.08.2026 11:48

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 381'e çıktı

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 381'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 381'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4 ölü ve 1 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1254 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 121 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 381'e, yaralı sayısının 174 bin 231'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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