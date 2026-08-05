Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin 226,1 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle karşılaşıyor.