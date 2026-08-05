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Dünya
AA 05.08.2026 10:27

İşgalci İsrail, sabah ezanının okunmasına izin vermedi

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine geniş çaplı baskın düzenledi, kamptaki camilerde sabah ezanının okunmasını engelledi.

İşgalci İsrail, sabah ezanının okunmasına izin vermedi

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

Askeri araçların yoğun şekilde konuşlandırıldığı Kefr Akab'da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Kalendiya'daki camilerde ise sabah ezanının okunmasına izin verilmedi.

İsrail ordusunun bazı bölge sakinlerine gönderdiği mesajlarda, "kampta geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığı" bildirildi.

Ayrıca, 2018'de Kalendiya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerince öldürülen Leys Şuani'nin babası da gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail'e ait bir askeri araç, kamp çevresinde Filistinli bir gence çarptı. Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

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