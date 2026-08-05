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Dünya
AA 05.08.2026 10:23

Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir futbolcu yaşamını yitirdi

Tayland'ın güneybatısındaki Narathiwat eyaletinde bir futbol maçında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir oyuncunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir futbolcu yaşamını yitirdi

Thai PBS televizyonunun haberine göre eyaletin Sungai Kolok bölgesindeki Santiphap stadyumunda "Golok FA Cup 2026" turnuvası yarı final maçı oynandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahanın orta bölümüne yıldırım düştü ve çok sayıda futbolcu yere yığıldı.

Futbolculara ilk müdahale, sahaya giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olayda, FC Yala kulübü oyuncusu Tayland vatandaşı Sofwan Awae yaşamını yitirdi, 9 futbolcu da yaralandı.

Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı.

Yala FC yönetimi, Awae'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sungai Golok Polis Şefi Thun Sirikhunt maçın şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar altında oynandığını bildirdi.

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