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TRT Haber 05.08.2026 10:46

İstanbul merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Avcılar Belediyesinin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu: 13 gözaltı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "2022 Yılı Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesi mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmaksızın yüksek teklifler alınarak ihalenin maliyetinin suni şekilde yükseltildiği ve bu yöntemle kamu zararına sebebiyet verildiği belirlendi.

Soruşturma doğrultusunda tespiti yapılan 13 şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçlerince harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te belirlenen adreslere 5 Ağustos 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alınırken, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü anlaşılan 1 şüpheliye ise gerekli yasal tebligatın yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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