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TRT Haber 05.08.2026 09:41

Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47,5 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine 5 ilde gerçekleştirdiği seri denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uyguladı.

Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47,5 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz bölgesinde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki iddialar üzerine 1 Temmuz’dan itibaren seri denetimler başlattı.

Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla’da 23 tesise 47 milyon 599 bin lira ceza uygulandı. Bölgede denetimler devam ediyor.

Çeşitli platformlarda yer alan Akdeniz bölgesinde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki iddialar üzerine 1 Temmuz’dan itibaren seri denetimler başlatıldı. Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla’da atık su ve atık konulu 491 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 15 tesise toplam 26 milyon 847 bin lira idari ceza uygulandı.

Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47,5 milyon lira ceza

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nden ikinci ihlal

İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekipleri de Adana ve Mersin’de atık geri dönüşüm tesisleri ile atık su arıtma tesislerinde denetim başlattı. Kirletici vasfı yüksek olan 142 tesis denetim planlamasına alındı. Devam eden denetimler kapsamında 27 Temmuz’dan bugüne kadar 39 denetim gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde atık suların bir kısmının arıtma tesisine alınmadan ve arıtma prosesinden geçirilmeden deşarj edildiği tespit edildi. Geçtiğimiz yıl da aynı ihlal nedeniyle ceza kesilen tesisle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bu kez 2 katı yaptırımla 5 milyon 874 bin lira idari ceza uygulandı. 39 denetim kapsamında Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi dahil Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin lira idari ceza uygulandı. Bölgede denetimler devam ediyor. 

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