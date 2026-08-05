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Ekonomi
AA 05.08.2026 09:53

THY'nin ilk yarı satışları 585 milyar lirayı aştı

Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 585 milyar lirayı aşarken, toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi.

THY'nin ilk yarı satışları 585 milyar lirayı aştı

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti.

Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.

Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise yüzde 9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise yüzde 17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.

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