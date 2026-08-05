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Dünya
AA 05.08.2026 10:26

İtalya'da 27 kentte aşırı sıcak nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı.

İtalya'da 27 kentte aşırı sıcak nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor.

İtalya Sağlık Bakanlığının yayımladığı bültene göre, 25 kentte uygulanan 3. seviye "kırmızı alarm" sistemine iki kent daha eklendi.

Kırmızı alarm verilen kentlerde bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, sıcak hava dalgasının ise en az bir hafta daha etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı, "3. seviye" olarak tanımlanan kırmızı alarmın, uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı için sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini bildirdi. Bakanlık, uyarının yalnızca yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanları değil, sağlıklı kişileri de kapsadığını kaydetti.

İtalya, bu yıl 4. kez şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken, önceki sıcak hava dalgalarında aşırı sıcaklara bağlı ölümler olmuştu.

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