"A.TR Dolaşım Belgesi" sistemiyle ilk ihracat gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrük Birliği'nin yasal çerçevesinin korunması ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında e-ticaret alanında tercihli ticaret mekanizmasının sürdürülebilmesi amacıyla önemli bir sistemsel düzenlemenin hayata geçirildiği vurgulandı.

AB'nin e-ticaret alanında uyguladığı "de minimis" muafiyetini 1 Temmuz itibarıyla kaldırmasının ardından Türkiye'den Birlik ülkelerine gerçekleştirilen düşük değerli e-ihracat gönderileri için elektronik "A.TR Dolaşım Belgesi" sisteminin devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında AB'ye ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için e-ticaret iş modeline uygun kolaylaştırılmış bir A.TR Dolaşım Belgesi'nin, BGB veri alanları uyarınca otomatik olarak oluşturulmasına yönelik sistem, Bakanlığımız yazılım çalışmaları marifetiyle oluşturulmuştur. Böylece, Bakanlığımızdan operatör yetkisi alan hızlı kargo firmalarıyla posta idaresinin kullanımına 3 Temmuz 2026 itibarıyla sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İlave mali yüklerin önüne geçildi

Bakanlığın geliştirdiği elektronik "A.TR Dolaşım Belgesi" sistemi ile Türkiye'den AB üyesi ülkelere e-ticaret ihracatlarında ürün başına uygulanabilecek ilave mali yüklerin önüne geçildiğine işaret edilen açıklamada, böylece ihracatçıların Avrupa pazarındaki rekabet gücünün korunduğu vurgulandı.

Sistem kapsamında elektronik "A.TR Dolaşım Belgesi" kullanılarak ilk ihracatı gerçekleştiren ihracatçının kadın girişimci Merve Özçelik olduğu duyurulan açıklamada, "Özçelik ve ailesi, ev ortamında yürüttükleri üretim faaliyetleriyle ülkemize özgü geleneksel el emeği deri ürünlerini uluslararası e-ticaret pazar yerleri aracılığıyla başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ulaştırmaktadır. El emeği kişiselleştirilmiş deri ürünlerini, dünyanın birçok ülkesine ihraç eden girişimcimiz, kendisi gibi pek çok girişimcimizin faydalandığı üzere, Bakanlığımızca geliştirilen elektronik beyanname ve elektronik A.TR altyapısı sayesinde ürünlerini bürokratik engellerle karşılaşmadan hızlı ve güvenli şekilde uluslararası pazarlara ulaştırmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

"İhracatçılarımızın önünü açmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin dijital gümrük altyapısındaki dönüşümün simgesi niteliğini taşıyan ilk "A.TR Dolaşım Belgesi"nin, elektronik ortamda saniyeler içinde oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, düzenlenen törenle belgenin Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından kadın girişimci Özçelik'e takdim edildiği belirtildi.

Bakan Bolat, takdim töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dijital dönüşüm vizyonunu en güzel şekilde temsil eden kadın girişimcimiz Merve Özçelik'i gönülden tebrik ediyorum. Evinden dünyaya açılan başarı hikayesiyle, geleneksel el emeği ürünlerimizi uluslararası e-ticaret pazar yerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştırması, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz gerek dijital gerek geleneksel uygulamalarla, ihracatçılarımızın önünü açmaya, özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.