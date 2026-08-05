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Gündem
TRT Haber 05.08.2026 09:22

Terörsüz Türkiye'de yasal süreç başlıyor

AK Parti Grubu bugün basına kapalı toplanarak Terörsüz Türkiye yasa teklifini görüşecek. Toplantının ardından teklif, yasalaşma süreci için TBMM Başkanlığına sunulacak.

Terörsüz Türkiye'de yasal süreç başlıyor
[Fotograf: AA]

AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak bilinen ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen yasal düzenleme çalışmalarında kritik bir aşamaya geldi.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruya göre, grubun bugün basına kapalı bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi. Toplantı sonrası teklifin Meclis’e sunulmasıyla yasal süreç başlayacak.

Bahçeli, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
Bahçeli, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

Milletvekilleri kapalı oturumda bilgilendirilecek

TBMM’de düzenlenecek kapalı grup toplantısında, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin içeriği ve izlenecek yol haritası ele alınacak. Toplantıda, teklifin hukuki çerçevesi, terörle mücadeledeki stratejik önemi ve toplumsal entegrasyona dair getirdiği yenilikler hakkında milletvekillerine kapsamlı bir sunum yapılması planlanıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" teklifini imzaladı

İmza süreci tamamlandı

AK Parti Grubunda imzaya açılan ve tüm milletvekillerinin eksiksiz imzalaması kararı alınan çerçeve kanun teklifi için verilen süre dün saat 17.00’de doldu. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından bugünkü bilgilendirme toplantısıyla birlikte teklife son şeklinin verilmesi ve kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

TBMM İçtüzüğüne göre teklifin görüşmelerine, TBMM Başkanlığına sunulduktan 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda başlanabilecek. Bu süre, karar alınması halinde kaldırılabilecek. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, ilk toplantısını da 5 Ağustos 2025'te yapmıştı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin yarın sunulmasıyla, komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta (bugün) yasal adım atılmış olacak.

Terörsüz Türkiye vizyonunun hukuki güvencesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "iç cepheyi tahkim etme" ve "terörü ülke gündeminden çıkarma" vizyonu kapsamında hazırlanan teklif; terörün tamamen sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin yasal bir zemine oturtulması için gereken idari ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor.

Bugünkü toplantıda ayrıca, düzenlemenin Meclis komisyonlarındaki görüşme takvimi ve muhalefet partileriyle yürütülecek muhtemel diyalog zeminine dair görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

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