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Türkiye
AA 05.08.2026 12:08

Cinayet failinin yanında bulunmak "kasten öldürme" kapsamında değerlendirildi

Esenler'de otoparkta çıkan ve silahla vurulan bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin, silahlı failin yanında bulunan şüphelinin de suça doğrudan katıldığı gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Cinayet failinin yanında bulunmak "kasten öldürme" kapsamında değerlendirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Esenler Atışalanı Mahallesi Gönlüm Sokak'ta bulunan otoparkta silahla yaralama olayının güvenlik güçlerine bildirildiği, olay yerinde Umut Özacar'ın (19) yerde yatar vaziyette bulunduğu ve Özacar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Maktul Umut Özacar'ın arkadaşı olan ve olay yerinde bulunan tanık M.A.B'nin suça sürüklenen çocuk H.İ. ile arasında sosyal medya atışmasından dolayı husumet bulunduğu, olay günü karşılaştıklarında Umut Özacar'ın H.İ'nin üzerine saldırarak hırpaladığı ve cep telefonuyla görüntü kaydı aldığı, ardından H.İ'yi olay yerinden gönderdiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, olay yerinden ayrılan H.İ'nin arkadaşları suça sürüklenen çocuk A.A. ve şüpheli Keremcan Görgün'le (18) buluşarak olay yerine geri geldikleri, maktulü konuşma bahanesiyle çağırdıkları, Özacar ve M.A.B'nin otoparka gelmeleri üzerine yeniden tartışma başladığı kaydedildi.

H.İ'nin maktul Özacar'dan dövülmesi esnasında ve sonrasında çekilen görüntüleri silmesini istediği, Özacar'ın bunu kabul etmeyip çıkardığı bıçağı salladığı, bu esnada A.A'nın yanında getirdiği silahı belinden çıkararak maktul Özacar'a 2-3 el ateş açtığı ve Özacar'ın yere düştüğü, sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün, darp edilen arkadaşı H.İ'ye destek olmak ve onun intikam almasını kolaylaştırmak amacıyla yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

A.A. ve H.İ'nin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Keremcan Görgün hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Söz konusu iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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