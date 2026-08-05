12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti

Hazırlanan kanun teklifi metnine göre, sürecin işleyişi ve hukuki yaptırımların esnetilmesi tamamen örgütün silahsızlandığının resmi kurumlarca onaylanması şartına bağlanıyor.

Tespit ve teyit makamı belirlendi

Teklife göre, örgütün kontrolü altındaki tüm yapı ve unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirdiği ve tamamen silahsızlandığı önce güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Bu tespitin kesinleşmesi için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesi şartı aranacak.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 12 maddeden oluşuyor.



Terör örgütünün feshi ve silahsızlanması; güvenlik kurumlarınca tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.



İşte kanun teklifinin detayları???????? pic.twitter.com/LlF8nlNppq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2026

Hangi suçları kapsıyor?

Kanun kapsamına giren suçlar şu şekilde sıralandı; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme,

Örgüte üye olma, Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, Örgüt propagandası yapma, Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen diğer suçlar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında örgüt lehine işlenen suçlar.

Kasten öldürme kapsam dışı bırakıldı

Teklifte "kapsam dışı" tutulan istisnalar net bir şekilde çizildi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bu kanundan yararlanamayacak.

Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi

Kanun kapsamına giren bireyler için soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şu sürelerle erteleme öngörülüyor; Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle erteleme yapılacak. Bu kararlara karşı iki hafta içinde itiraz yolu açık olacak. Erteleme kararı verildiğinde, sanık hakkındaki tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirleri kaldırılacak.

Kesinleşmiş cezalarda infaz ertelemesi

Hakkında hüküm verilmiş kişiler için de benzer bir kademeli sistem uygulanacak; 15 yıl veya daha az hapis cezalarında 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis ve müebbet hapis cezalarında 10 yıl süreyle infaz, infaz hâkimi kararıyla ertelenecek.

Erteleme süresi boyunca yeni bir suç işlenmezse, cezalar infaz edilmiş sayılacak; kovuşturma aşamasındakiler için ise düşme kararı verilecek.

Zamanaşımı duracak, hak yoksunlukları giderilecek

Erteleme süresince dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek. Ayrıca, erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek. Gerekli görülmesi halinde, mahkumiyetten doğan hak yoksunluklarının (memuriyet engeli vb.) kaldırılması için mahkemelere başvurulabilecek.

Uygulama ve koordinasyon kurulu

Kanunun takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında üst düzey bir kurul oluşturulacak. Kurulda şu isimler yer alacak; Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri. Kurulun koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürütecek.

Meclis izleme komisyonu ve teslim süreci

TBMM bünyesinde 17 üyeden oluşan bir İzleme Komisyonu kurulacak. Örgüt üyelerinin teslim olması ve silahların kayıt altına alınmasına ilişkin usuller, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının hazırlayacağı ortak genelge ile belirlenecek.

Başvuru için 6 aylık süre

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına veya görevli kurumlara yazılı başvuruda bulunmak zorunda olacak.