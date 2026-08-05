CSO Ada Ankara çocukları sanat ve bilimle buluşturacak

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, 7-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek program kapsamında yaratıcı atölyeler, interaktif çocuk tiyatroları, bilim gösterileri, illüzyon şovları ve sahne performansları yapılacak.

Yaz tatiline özel hazırlanan etkinliklerde çocuklar hem eğlenme hem de el becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Etkinlik bileti alan ziyaretçiler, şişme oyuncak alanı ile Jenga oyun alanından ücretsiz yararlanabilecek. Etkinliklerde, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Program kapsamında çocuklar, tahta kaşık bebek yapımı, kübik yüzler, renkli hayat ağacı, ip bebek, ahşap pano, taş boyama, kitap ayracı, kapı süsü ve halı dokuma gibi farklı atölyelerde üretim yapacak.

Açık hava sahnesinde ay boyunca "Arı Maya", "Bremen Mızıkacıları", "Kırmızı Şapkalı Kurt", "Sevgi Bahçesi", "Şeker Sincap", "Süper Tavuk", "Akıllı Kedi Kurnaz Tilki" ve "Benim Güzel Kuklalarım" interaktif çocuk oyunları sahnelenecek.

30 Ağustos'a özel program hazırlanacak

Programda ayrıca Bilim Show, Magic Show, illüzyon gösterisi ve profesyonel jonglör performansı da yer alacak.

Etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel programla sona erecek.

"Zafer Bayramı Temalı Minik Kahramanlar Atölyesi"nde çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'deki siluetinden ilham alan çalışmalar yapacak.

CSO Ada Ankara'nın ağustos ayı çocuk etkinliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "csoadaankara.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.