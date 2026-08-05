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Dünya
AA 05.08.2026 14:36

Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 4 çalışanı yaralandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4 çalışanının, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) yola bırakılan mayınlar nedeniyle yaralandığını bildirdi.

Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 4 çalışanı yaralandı

Likhachev, yaptığı yazılı açıklamada, 3-5 Ağustos'ta santralde çalışan 4 kişinin mayınlara çarptığını ifade etti.

Yaralılardan 2'sinin ağır durumda hastaneye kaldırıldığını bildiren Likhachev, hafif yaralı diğer 2 kişinin ise hastaneye kaldırılmayı kabul etmediğini belirtti.

Ukrayna'ya ait İHA'ların her gece santralin bulunduğu Energodar'a giden ana yola "kelebek tipi" mayınlar bıraktığını aktaran Likhachev, bu durumun kente giriş ve çıkışları, gıda tedarikini, ambulansların çalışmasını ve santraldeki vardiya değişimini tehlikeye attığını kaydetti.

Santral ile Energodar'ı birbirine bağlayan yolun mayınlanmasının askeri önem taşımadığını iddia eden Likhachev, saldırıların çalışanları ve kent sakinlerini hedef aldığını belirtti.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

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