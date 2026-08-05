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Gündem
AA 05.08.2026 15:05

Numan Kurtulmuş: Devlet aklı ve millet irfanı buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Çerçeve yasanın TBMM'ye sunulması) Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu" dedi.

Numan Kurtulmuş: Devlet aklı ve millet irfanı buluştu
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye sunuldu
Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye sunuldu

"Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir. İnanıyoruz ki bu adım, siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır."

Sürece katkı sunan siyasi partilere, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerine ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerine teşekkür eden Kurtulmuş, en büyük teşekkürü de sabrıyla, ferasetiyle ve desteğiyle Türkiye'nin ortak geleceğine sahip çıkan Türk milletinin hak ettiğinin altını çizdi.

Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

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