Terörist Karatepe'nin kaçışının ve bağlantılarının detayları ortaya çıktı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Karatepe, ifadesinde örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını ve askeri kariyeri boyunca "gizli sorumlular" tarafından yönlendirildiğini kabul etti.

Pensilvanya'da Gülen ile görüşme

Karatepe ifadesinde, 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne paraşüt kursu için gittiğinde örgüt lideri Fetullah Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini anlattı. "Gizli sorumlu" Muhammet Baran'ın yönlendirmesiyle gerçekleşen ziyarette, malikaneye girmeden önce uydu takibini engellemek için kıyafetlerinin değiştirildiğini, şapka ve gözlük taktırıldığını belirten Karatepe, Gülen’in kendisine dua okuduğunu ve çıkışta kendisine tespih ve takke hediye edildiğini söyledi.

Marmaris saldırısı ve çatışma anı

15 Temmuz gecesi İstanbul’dan helikopterle önce Çiğli’ye, ardından Marmaris’e geçtiklerini belirten Karatepe, operasyonun amacının "Cumhurbaşkanını sağ ele geçirmek" olduğunu Çiğli’de öğrendiğini iddia etti. Marmaris’te Grand Yazıcı Otel bölgesine indikten sonra yaşanan çatışmaya ilişkin şunları kaydetti;

Otel içerisinden konuta doğru ilerlerken üzerimize ateş açıldı. Ben de hedef gözetmeksizin uyarı amaçlı karşılık verdim. Çatışma 10 dakika kadar sürdü. Koruma polisleri derdest edildikten sonra Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu’nun polislere şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini gördüm.

Arazide 10 yıllık kaçış planı

Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra Marmaris’te araziden kaçtığını anlatan Karatepe, silahlarını ve teçhizatını toprağa gömdüğünü ifade etti. Kamyonetle otostop çekerek İzmir’e, oradan da ailesinin yardımıyla Afyonkarahisar’a geçtiğini belirten Karatepe, firar sürecine dair şu detayları verdi;

Sahte Kimlik: Babası tarafından İstanbul'da hazırlatılan "Tayfun Gezveci" adına düzenlenen sahte kimliği kullandığını, ancak yakalanma korkusuyla kendisini çevresine "Salih" olarak tanıttığını söyledi.

İnşaat İşçiliği ve Hurdacılık: Afyonkarahisar'da dikkat çekmemek için geceleri çöplerden hurda topladığını, daha sonra inşaatlarda amelelik, boya ve seramik ustalığı yaparak geçimini sağladığını anlattı.

Taslak Mesaj Yöntemi: Yakalanmamak için telefon kullanmadığını, ablasıyla haberleşmek için ortak bir e-posta adresine girerek mesajları "taslaklar" (drafts) klasörüne kaydedip gönderim yapmadan iletişim kurduklarını itiraf etti.

"AK Parti Gidici" videosu ve capture anı

İkametinde ele geçirilen dijital materyallerdeki "AK Parti gidici, gemiyi terk etmeye başladılar" ifadelerinin yer aldığı videonun kendisine ait olmadığını savunan Karatepe, 15 Temmuz 2026 (ifade tarihindeki güncel takvime göre) tarihindeki haberlerde isminin tekrar geçtiğini görünce deşifre olmaktan korkup ev değiştirmeye çalışırken yakalandığını belirtti.

Karatepe, ifadesinin sonunda pişman olduğunu belirterek adli makamlardan takipsizlik veya ceza indirimi talebinde bulundu.

Hücre evinde yakalanan terörist Burkay Karatepe itirafçı oldu

İçişleri Bakanlığı, özel ekibin sorguladığı FETÖ'cü teröristin itiraflarıyla ilgili şu yazılı açıklamayı paylaştı:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; 1998 yılında örgüte dahil olduğunu, sorumlu örgüt abisinden yüz yüze eğitimler aldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini, gizlilik kurallarına uyup örgütsel emirleri yerine getirdiğini ve bu süreçte örgüt içerisinde "Selim" kod adını kullanmaya başladığını beyan etmiştir. Meslek hayatına geçtikten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imama aktardığını, ABD’deki görevi esnasında örgüt elebaşı ile görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini itiraf etmiştir."

Şüpheli; darbe girişimi öncesinde İstanbul’da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli’den hareket eden timle birlikte Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımızın konutuna yönelik gerçekleştirilen, koruma polislerimizin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtığını itiraf etti.

Darbe girişiminin başarısız olması üzerine sahte kimlikle "Salih Usta" adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar’da gizlendiğini, yakalanmamak adına yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle e-posta üzerinden haberleştiğini söyledi. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü/ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edildi.

Saldırı ve hukuki süreç

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonunda yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.