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Gündem
AA 02.08.2026 11:54

Firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe operasyonunun detayları ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı.

Firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe operasyonunun detayları ortaya çıktı

Darbe girişimi sonrası Özel Kuvvetler Komutanlığından ihraç edilen eski yüzbaşı terörist Karatepe, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Kırmızı kategoride bulunuyordu.

Olay günü güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçan terörist Karatepe için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde özel bir çalışma grubu kurulmuştu. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerinin analizleri sonucunda teröristin izi bulundu.

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FETÖ'cü teröristin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi ve Afyonkarahisar'da yerel bir firmada çalışabileceği değerlendirilerek açık kaynak çalışmaları derinleştirildi.

Geçtiğimiz nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Bere ile yüzünü gizleyen bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatlarını kullandığı da saptandı. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hücre evini değiştirdi

Şahsın üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alındı. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Ekipleri, 1 Ağustos gecesi yaptıkları ortak operasyon ile firari Burkay Karatepe'yi hücre evinde gözaltına aldı.

Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yapılan aramalarda toplam değeri 6 milyon 445 bin lira olan 98 Ata lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33 bin 700 dolar, 2620 euro ve 13 bin 535 Türk lirası ele geçirildi.

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Ayrıca operasyonda, dizüstü bilgisayar, hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlar ile başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrara el konuldu. Şahsın alınan sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir" ifadelerine yer verildi.

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