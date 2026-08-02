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Türkiye
AA 02.08.2026 11:46

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da 3, 4 ve 5 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlik dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bazı yollar kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında yarın, 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günleri trafikte düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda, etkinlik tarihlerinde 01.00-05.00 saatleri arasında Beylerbeyi köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımı, Altunizade Kavşağı, Tophaneli Caddesi köprü katılımı ile D-100 kara yolu kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı kapatılarak araçlar Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Alternatif güzergah olarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü belirlenirken sürücüler D-100 kara yolu üzerinden Avrasya Tüneli, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, TEM Otoyolu üzerinden de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanabilecek.

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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafik
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