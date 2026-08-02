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Türkiye
DHA 02.08.2026 11:33

Kağıthane'de duvar çöktü: 12 sıfır kilometre araç hasar gördü

İstanbul Kağıthane'de bir binanın duvarının otomobil bayisine ait açık otoparka çökmesi sonucu 12 sıfır kilometre araç hasar gördü. Bayi yetkilisi, zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi’nde otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

12 sıfır araçta yaklaşık 30 milyon liralık hasar

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi.

Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti.

Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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