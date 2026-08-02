Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.08.2026 12:42

İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa rekoru kırdı

İstanbul Havalimanı dün 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

İstanbul Havalimanı Türkiye ve Avrupa rekoru kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını belirtti.

Havalimanının dün 289 bin 260 yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanı'mız yeni bir rekora imza attı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu havalimanının, uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret etti.

İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelenleri arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde bazı yollar kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi
13:15
152 binden fazla aday ALES heyecanı yaşadı
13:12
Asırlık ağaçlara bilimsel koruma: Kimlik çıkarılıyor, "MR"ı çekiliyor
13:06
Vergi mükellefine inceleme öncesi düzeltme imkanı
12:54
İstanbul'da temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
12:50
Edirne'deki tüm plajlarda su kalitesi "mükemmel"
Selçuklu Meydan Mezarlığı geceleri de keşfediliyor
Selçuklu Meydan Mezarlığı geceleri de keşfediliyor
FOTO FOKUS
Kağıthane'de duvar çöktü: 12 sıfır kilometre araç hasar gördü
Kağıthane'de duvar çöktü: 12 sıfır kilometre araç hasar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ