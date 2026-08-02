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Gündem
TRT Haber 02.08.2026 11:06

Yangınların tümü kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangınların tümü kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı.

Bakan Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk, İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, rüzgârın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 192’si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildiğini, etkin ve aralıksız mücadele sonucu yangınların tümünün söndürüldüğünü söyledi.

"Ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir"

Bakan Yumaklı açıklamasında tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin de altını çizdi:

"Ancak yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız, rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen; dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verelim. Unutmayın; ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil Vatan’ımızı korumak hepimizin ortak görevidir."

 

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İbrahim Yumaklı Orman Yangını
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