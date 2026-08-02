10 yıldır aranan FETÖ firarisi MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yüz tanıma sistemleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.