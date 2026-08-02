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Gündem
TRT Haber 02.08.2026 09:43

TBMM'de yeni haftada 3 önemli başlık

Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin Meclis Başkanlığı'na hafta içinde sunulması öngörülüyor.

TBMM'de yeni haftada 3 önemli başlık

Meclis'in gündemi yeni haftada da yoğun olacak.

AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifle, 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık 'Suça sürüklenen çocuk' yerine 'Adli Süreçteki Çocuk' tanımı kullanılacak.

Terörsüz Türkiye hedefinde sona doğru

Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de Meclis'in gündeminde...

10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine nihai şeklin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Teklif, tek seferlik ve süreli olacak; genel af niteliği taşımayacak. Kanunlaşma sürecinin Meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.

TBMM okul saldırılarını araştırıyor

Meclis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını araştırmayı da sürdürüyor. Araştırma Komisyonu 16'ncı toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek.

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