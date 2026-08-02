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Dünya
AA 02.08.2026 10:31

Güney Kore'nin Yangsan kentinde sıcaklık 42 dereceye ulaşarak ülkede rekor kırdı

Güney Kore'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle güneydoğudaki Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırıldı.

Güney Kore'nin Yangsan kentinde sıcaklık 42 dereceye ulaşarak ülkede rekor kırdı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresinden (KMA) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bulunan Yangsan'da öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 42 dereceyi aştığı, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kentte üst üste beş gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkan yüksek sıcaklıkların her geçen gün daha erken saate çekildiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun, etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ısının birikmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

KMA, başkent Seul'ün doğusu ve güneybatısı için de sıcaklık uyarısı yayımlamıştı.

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