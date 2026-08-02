Japonya'da şirketler aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerini azaltmaya başladı

Kyodo News'in haberine göre, ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerini azaltırken, şantiyelere havalandırma sistemiyle donatılmış soğutmalı prefabrik tuvaletler kurdu.

Bu kapsamda, Japonya'daki bir inşaat şirketi temmuz ve ağustos aylarında şantiyelerde çalışma saatlerini 08.00-17.00 yerine 07.00-13.00 olarak yeniden düzenledi.

Şirket yetkilileri, bu kararı sıcak çarpması riskini azaltmak amacıyla aldıklarını, proje takviminde gecikme öngörülmesi halinde ise daha serin saatlerde çalışma süresinin artırılacağını belirtti.

Başka bir şirketin şantiyelerinde ise havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış modüler tuvalet üniteleri kuruldu.

Aşırı sıcakların etkisini artırmasıyla Japonya genelinde birçok şirket, çalışanlarını korumaya yönelik benzer önlemleri hayata geçiriyor.