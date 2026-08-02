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Gündem
AA 02.08.2026 10:19

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den rekor katılım

Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 50 sporcuyla katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısına ulaşacak.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den rekor katılım

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, şampiyonada 31 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 50 atletle mücadele edecek.

Milli takım, bu sayıyla Avrupa Atletizm Şampiyonası tarihindeki en yüksek katılım rekorunu da kıracak. Daha önceki en yüksek katılım ise 2016 yılında 2016 yılında 46 sporcuyla gerçekleşmişti.

Türkiye, ilk kez 1934 yılında düzenlenmeye başlanan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1950 yılında mücadele etti. Milli takım, 1974 yılı hariç bugüne kadar gerçekleştirilen tüm organizasyonlara katıldı.

Türkiye'nin Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katıldığı sporcu sayıları şöyle:

"1950'de 10, 1954'te 16, 1958'de 5, 1962'de 10, 1966'da 10, 1969'da 10, 1971'de 9, 1978'de 5, 1982'de 2, 1986'da 6, 1990'da 8, 1994'te 6, 1998'de 11, 2002'de 8, 2006'da 15, 2010'da 21, 2012'de 41, 2014'te 31, 2016'da 46, 2018'de 39, 2022'de 39, 2024'te 44 ve 2026'da 50 sporcu."

Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası tarihinde bugüne kadar 12 altın, 10 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 33 madalya kazandı.

Altın madalyalar Süreyya Ayhan (2002/1500 metre), Nevin Yanıt (2010/100 metre engelli), Elvan Abeylegesse (2010/5 bin metre ve 10 bin metre), Gülcan Mıngır (2012/3 bin metre engelli), Polat Kemboi Arıkan (2012 ve 2016/10 bin metre), Yasmani Copello Escobar (2016/400 metre engelli), Yasemin Can (2016/5 bin metre ve 10 bin metre, 2022/10 bin metre) ile Ramil Guliyev'in (2018/200 metre) performanslarıyla kazanıldı.

Gümüş madalya kazanan isimler ise Tarık Langat Akdağ (2012/3 bin metre engelli), Jak Ali Harvey (2016/100 metre), Ramil Guliyev (2016/200 metre), Aras Kaya (2016/3 bin metre engelli), Ali Kaya (2016/10 bin metre), Kaan Kigen Özbilen (2016/yarı maraton), Yasmani Copello Escobar (2018/400 metre engelli), Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan 4x100 metre erkek bayrak takımı (2018), Yasemin Can (2022/5 bin metre) ile Tuğba Danışmaz (2024/üç adım atlama) oldu.

Şampiyona tarihindeki bronz madalyalar ise Ruhi Sarıalp (1950/üç adım atlama), Elvan Abeylegesse (2006/5 bin metre), Polat Kemboi Arıkan (2012/5 bin metre), Ali Kaya (2014/10 bin metre), Özlem Kaya (2016/3 bin metre engelli), Emel Dereli (2016/gülle atma), Esma Aydemir, Sultan Haydar, Sevilay Eytemiş, Yasemin Can ve Meryem Erdoğan'dan oluşan kadın yarı maraton takımı (2016), Jak Ali Harvey (2018/100 metre), Yasemin Can (2018/5 bin metre), Yasmani Copello Escobar (2022/400 metre engelli) ile Ersu Şaşma'nın (2024/sırıkla atlama) dereceleriyle elde edildi.

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