Bakan Çiftçi: Yıllar geçse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, Burkay Karatepe'nin kimliğinin Emniyet Teşkilatının yürüttüğü hassas, sabırlı ve titiz çalışmalar sonucunda tespit edildiğini, düzenlenen operasyonla yakalanarak adalete teslim edildiğini belirtti.

Çiftçi, yakalanan şüphelinin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, saklandığı adreste ise uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, Burkay Karatepe hakkında; Cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde adli işlemlere başlandığını aktardı.

Açıklamasında, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız" ifadelerini kullandı.