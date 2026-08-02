Dereköy Gümrük Kapısı hafif ticari kargo araçlarına açıldı

Kırklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı, 1 Ağustos 2026 itibarıyla azami yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama Türkiye ile Bulgaristan gümrük idareleri arasında varılan mutabakat doğrultusunda hayata geçirildi.

Yeni uygulama kapsamında ilk ihracat geçişi de aynı gün gerçekleştirildi. Almanya varışlı "Tekerlek Poyrası" yükünü taşıyan 34 PLE 160 plakalı hafif ticari araç, Dereköy Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerini tamamladıktan sonra Bulgaristan'daki Malko Tarnovo Gümrük Kapısı üzerinden Avrupa'ya geçti.

Böylece Dereköy Gümrük Kapısı'ndan yeni uygulama kapsamındaki ilk ihracat çıkışı başarıyla tamamlanmış oldu.

Trafiğin rahatlatılması amaçlandı

Bakanlık, uygulamayla Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarındaki yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi. Hafif ticari araçların Dereköy Gümrük Kapısı'nı kullanmasıyla özellikle tır trafiğinin rahatlatılması ve sınır geçişlerinin daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada ayrıca, otomotiv yan sanayi ürünleri, yedek parça, tekstil ve benzeri zaman hassasiyeti bulunan katma değerli ürünlerin Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaştırılmasının sağlanacağı belirtildi.

Geçişlerin ise transit rejimi hükümleri çerçevesinde, gümrük mühürleri, taşıma izinleri ve uluslararası geçiş belgelerinin kontrolü altında güvenli şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarındaki altyapıyı güçlendirmeye, lojistik süreçlerini hızlandırmaya ve ihracatçıların rekabet gücünü artıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.