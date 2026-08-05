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Dünya
AA 05.08.2026 18:47

Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail'in hedefi iki devletli çözümü ortadan kaldırmak

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, İsrail'in hedefinin iki devletli çözümü ortadan kaldırmak ve Filistin davasını sona erdirmek olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail'in hedefi iki devletli çözümü ortadan kaldırmak

Şahin, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısının ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'nin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kudüs'ün bölgenin güvenliği, istikrarı ve barışı açısından temel mesele olmaya devam ettiğini ifade eden Şahin, toplantının, Filistin'in genel olarak, Kudüs'ün ise özel olarak içinden geçtiği "en zor dönemde" yapıldığını ifade etti.

Toplantının Kudüs'ün merkezi önemini yeniden teyit ettiğini belirten Şahin, kınama ve protesto açıklamalarıyla yetinilmeyip, Kudüslülerin kendi topraklarında kalmalarını sağlayacak somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, görüşmelerin İsrail'in ihlallerini dünyaya duyurmak ve bu ihlallerin Filistin halkı ve geleceği üzerindeki etkilerini ortaya koymak, Kudüslülerin direncini güçlendirmek ve Kudüs'ün korunması için gerekli uluslararası girişimleri desteklemek olmak üzere üç temel eksene odaklandığını belirtti.

İsrail'in işlediği suçların "bugün tüm çıplaklığıyla ortada olduğunu" ifade eden Şahin, buna rağmen İsrail'in ihlallerini ortaya çıkarmaya ve bunların Filistin halkı ile geleceği üzerindeki sonuçlarını anlatmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, "İsrail'in hedefi iki devletli çözümü ortadan kaldırmak, Filistin davasını sona erdirmek, Filistinlileri zorla göç ettirmek ve yalnızca Kudüs'te değil, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve ötesinde de İsrail işgalini sürdürmek." dedi.

Filistinli Bakan, "Büyük İsrail hayali" olarak nitelendirilen hedefe ulaşmaya yönelik girişimlerle karşı karşıya olduklarını, Kudüs halkının direnebilmesi için gerekli imkanlar ve desteğin sağlanmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Şahin, Arap ve İslam ülkelerine Kudüs'teki Filistin halkının ihtiyaçlarını desteklemeyi sürdürmeleri ve Kudüslülerin direncini güçlendirmek amacıyla ortak çalışmalar yürütmeleri çağrısında bulundu.

Koordinasyon ve ortak çalışmanın sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Şahin, Arap ve İslam dünyasını kapsayan, uluslararası etkiyi artırmayı, Kudüs ile kutsal mekanlarını daha etkin şekilde korumayı amaçlayan ortak bir diplomatik hareketin şekillenmeye başladığını ifade etti.

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