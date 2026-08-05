Az Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.08.2026 20:13

Menderes Belediyesine rüşvet soruşturması: Firari belediye başkan yardımcısı yakalandı

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik "rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma" suçlarına yönelik soruşturmada aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. gözaltına alındı.

Menderes Belediyesine rüşvet soruşturması: Firari belediye başkan yardımcısı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı R.S.nin saklandığı adrese yönelik müşterek çalışma sonucunda yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) koordineli çalışması sonucu gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edilmiş, bilirkişi heyetinin raporu, saha araştırmaları ve fiziki ile dijital incelemelerin ardından savcılık 16 şüpheli hakkında yakalama kararı vermişti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı M.T, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.Y, eski Plan Proje Müdür Vekili Y.U, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.Y, belediye meclis üyesi E.P, belediye personeli Ö.C.K. ve A.B.Y. ile İ.P, M.P. ve A.P. ile belediye meclis üyesi F.H, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.D'yi gözaltına almıştı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran'dan Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
İran: Hürmüz Boğazı müzakereleri son aşamada, Boğaz'ın açılması ABD'nin tutumuna bağlı
21:36
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
21:24
BM: İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da "tahliye emri" yayımladı
21:45
Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi el birliğiyle inşa ediyoruz
20:56
Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
20:40
Soykrımcı Netanyahu, gerekirse İran'a tek başına saldırılar düzenleyebileceklerine işaret etti
Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu Niğde'de karşılandı
Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu Niğde'de karşılandı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ