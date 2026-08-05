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Dünya
AA 05.08.2026 20:38

Soykrımcı Netanyahu, gerekirse İran'a tek başına saldırılar düzenleyebileceklerine işaret etti

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken İran'ın "nükleer silah elde etmesini önlemek için" ne gerekiyorsa yapacaklarını savunarak tek başına saldırılar düzenleyebileceklerine işaret etti.

Soykrımcı Netanyahu, gerekirse İran'a tek başına saldırılar düzenleyebileceklerine işaret etti

Başbakan Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in büyükanne ve büyükbabasının Sırbistan'dan nakledilen naaşlarının Kudüs’te defin töreninde konuştu.

Netanyahu, "Bugün İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu açıkladığını duyduk ve İsrail Başbakanı olarak İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım." dedi.

ABD ve Başkan Donald Trump'ın İsrail’in en büyük dostu ve müttefiki olduğunu söyleyen Netanyahu, "Ancak İsrail'in varlığının müzakere konusu olmadığını ve güvenliğimizi ve geleceğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduğumu açıkça belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin "çok iyi görüşmeler yürüttüklerini" belirterek "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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