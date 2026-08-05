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Türkiye
AA 05.08.2026 18:28

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda, Panama bandıralı kuru yük gemisinin arıza yapması nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz'a kuzeyden giriş yapan geminin arızalandığı belirtilerek, Büyükdere mevkisinde yeniden kuzey yönüne döndürülen geminin Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na götürüldüğü kaydedildi.

Panama bandıralı "Vela Prime" isimli geminin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Boğaz'daki gemi trafiği, kurtarma çalışmalarının ardından saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü yeniden açıldı.

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