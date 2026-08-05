Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi el birliğiyle inşa ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel röportajında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle bu tarihi bir adım zira terörün olmadığı bir Türkiye hepimizin hedeflediği bir Türkiye. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz terörden çok çekmiş bir ülke olarak terör sadece bir milli güvenlik meselesi değil, aynı zamanda aileleri hedef alan, toplum huzurunu bozan, çocukları yetim bırakan, ailelerin, ocakların içine ateş düşüren bir süreç. Dolayısıyla özellikle Bakanlık olarak bizler de bu süreci öncelikle bir tarihi süreç olarak görüyoruz. Bu başarıyı sadece bizim güvenlik politikaların başarısı olarak görmüyorum. Aynı zamanda milli beraberliğimizin, dayanışmamızın, toplumsal huzurun da bir başarısı olarak görüyorum. Bundan sonraki süreçte de tüm toplumu kapsayan, kucaklayan bir süreçle şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte bu süreci el birliğiyle inşa ediyoruz.

Biz uzun zamandır şehit yakın ve gazilerimizle bir aradayız. Bu topraklar çok şehit verdi. Çok il ziyaretleri yapıyorum ve bu ziyaretlerde hep anneleri, babaları, evlatları dinliyorum. Eşleri dinliyorum, eşini şehit veren ve kahramanca mücadele edip gazi düşenlerle, nice ailelerimizle bir araya geliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dolayısıyla bu sürecin, özellikle yaşadığımız tüm bu geçmişteki olumsuzlukların da üzerine, barışın, huzurun dayanışmanın, birlik beraberliğin yeni bir süreci olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu iç güvenliğimiz konusunda iç cepheyi güçlendirmek, Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatıdır. Ben şunu söylemek istiyorum; Türkiye bir prangasından kurtuldu. Bu süreçte de özellikle şehit yakınlarımız ve gazilerimizle beraber, birlikte inşa ettiğimiz bir süreç. Onlarla birlikte, onlarla beraber, onların destekleriyle, fedakarlıklarıyla. Zira gerçekten çok ocağa ateş düştü. 30 yıl önce bile şehit düşen ailelerde acı hala taze. Yani toprağa verdiğiniz bir evladınız, bir eşiniz, bir babanız olduğunda… Nice evlatlarımız bu süreci yaşadı, annelerin bağrına ateş düştü, biz bu sürecin tekrarı olsun istemiyoruz. Dolayısıyla bu süreç bizim için gerçekten çok kıymetli, çok önemli, tarihi bir dönemeçteyiz, sadece Türkiye için değil, bölgesel olarak da. Bütün dünya aslında Türkiye’ye bakıyor bu süreçte. Biz katkıda bulunduk bu sürece de ayrıca. Bugün kanun teklifi verildi, inşallah bundan sonraki süreçte de el birliğiyle hepimizin ortak sorumluluğu da Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıdır."

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