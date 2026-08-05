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Dünya
AA 05.08.2026 22:29

BM: İsrail'in Gazze'deki "Sarı Hat" yakınlarındaki saldırıları Filistinlilerin yaşamını sekteye uğratıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in Gazze'de "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölge yakınlarındaki saldırılarının, Filistinlilerin yaşamını ve hayati hizmetleri sekteye uğrattığını bildirdi.

BM: İsrail'in Gazze'deki "Sarı Hat" yakınlarındaki saldırıları Filistinlilerin yaşamını sekteye uğratıyor

Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) Gazze hakkındaki raporlarını paylaşan Haq, İsrail ordusunun "Sarı Hat" bölgesi civarındaki saldırılarının bölge halkı üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Haq, "UNOCHA, Sarı Hat olarak adlandırılan bölge yakınlarında devam eden askeri operasyonların ve Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde bildirilen saldırıların sivil yaşamı sekteye uğrattığını, barınaklara zarar verdiğini, yeniden yerinden edilmelere yol açtığını ve hayati hizmetlere erişimi kısıtladığını belirtiyor." ifadesini kullandı.

BM'nin bölgede gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinden örnekler veren Haq, birçok yardım girişiminin ise İsrail'in malzeme girişine uyguladığı engeller dolayısıyla tamamlanamadığını belirtti.

Haq, "Yardımları artırmak ve derme çatma barınaklarda ilave iyileştirmeler yapabilmek için kereste, halat, daha fazla güneş enerjili lamba ve çeşitli aletlerin Gazze'ye zamanında girişine izin verilmesi hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.

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