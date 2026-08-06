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Kültür-Sanat
AA 06.08.2026 01:48

Tarihi Kadıkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi (Anaia) UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

Tarihi Kadıkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi
[Fotograf: AA]

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıkalesi, "Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz'e Kale ve Surlu Yerleşimler" dosyası kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edildi.

Arkeolojik değerleri, stratejik konumu ve zengin kültürel birikimiyle Kadıkalesi, Türkiye'nin dünya mirasına aday önemli noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Tarihi Kadıkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi

Kadıkalesi'ndeki kazılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay başkanlığında devam ediyor.

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