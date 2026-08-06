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Ekonomi
AA 06.08.2026 09:27

Gram altın 6 bin 515 liradan işlem görüyor: İşte altında son durum

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor.

Gram altın 6 bin 515 liradan işlem görüyor: İşte altında son durum

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,25 artışla 6 bin 496 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 515 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 631 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 326 liradan satılıyor.

Altın yaklaşık 2 ayın zirvesinde
Altın yaklaşık 2 ayın zirvesinde

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin veriler, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Ülkede iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı, ekonominin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilave faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklentileri törpüledi.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında müzakerelerin ilerleyişi bölgede kalıcı barışa dair umutları artırırken, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki müzakerelerinin son aşamada olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti.

Fed'in "şahin" duruşuna ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu'da yeni bir anlaşma umutlarının yeşermesinden destek bulan altının ons fiyatı, dün yüzde 4,2 artışla 4 bin 246 dolara yükseldi. Ons altın bugün de yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 260 dolara çıkarak yaklaşık iki ayın zirvesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

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