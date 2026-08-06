Açık 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.08.2026 10:03

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Tepebağ Mahallesi'ndeki bir parktan motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Hüseyin U. (24) olduğunu belirledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, Hüseyin U'yu çalıntı motosikletle gezerken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
Adana Hırsızlık Motosiklet
Sıradaki Haber
Gümrüklerde bu yıl 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi
10:24
AR-GE çalışmalarına geçen yıl 253,5 milyar lira harcandı
10:11
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek
10:02
Borsa İstanbul 13.728,70 puandan başladı
10:01
Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor
09:46
Boraltan Köprüsü'nde ne oldu? Facianın 81. yılı
Bafra Ovası'nda kavun-karpuz bereketi
Bafra Ovası'nda kavun-karpuz bereketi
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ