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Dünya
AA 06.08.2026 10:23

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Birinci Sekreteri Behnam Saidi, Umman ile uzlaşının Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmediğini ve Boğaz'ın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi.

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) konuşan Saidi, Umman ile yapılan müzakerelerin yalnızca gemilerin ve deniz araçlarının seyahat şekli ve güzergahlarının belirlenmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Umman ile uzlaşının Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmediğini dile getiren Saidi, "Hürmüz Boğazı, Amerikalılar denizi tehdit etmeyi ve abluka altına almayı bırakıp bölgeden ayrıldıklarında ve savaşın sona erdiği ilan edildiğinde görüşülüp müzakere edilecektir. Bu nedenle (şu aşamada) Hürmüz Boğazı'nın açılması için bir neden yoktur." ifadelerini kullandı.

Saidi, "Umman, İran'ın Amerikalıların Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine ve orada bulunmasına izin vermeyeceğini aklında tutmalıdır." dedi.

İran ile ABD arasındaki çatışmalar ve Tahran ile Maskat'ın Hürmüz Boğazı görüşmeleri

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman karasularından alternatif rota belirlemişti. ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Umman ile müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen "geçici bir güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söylemişti.

ETİKETLER
İran ABD Hürmüz Boğazı Umman
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