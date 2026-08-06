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Gündem
TRT Haber 06.08.2026 10:10

Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik talepler gündeme geldi.

Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti

Ankara'da 2009 yılında park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Oktay'ın kendi silahıyla intihar ettiği değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Ancak Oktay'ın ailesi, ölümünde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) rolü bulunduğunu öne sürerek, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti

Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini bugün Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. 

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Behçet Oktay'ın oğlu Burak ve kardeşi Şule Oktay yer aldı.

Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

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Akın Gürlek FETÖ
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