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Ekonomi
AA 06.08.2026 11:38

Türkiye'nin güneş gözlüğü ticaretinde İtalya imzası

Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki güneş gözlüğü ticaretinde İtalya hem en büyük ithalat hem de ihracat pazarı oldu. Bu dönemde 87,8 milyon dolarlık ithalata karşılık 3,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin güneş gözlüğü ticaretinde İtalya imzası

Güneş gözlüğü, yaz aylarında kullanılan bir aksesuar olmanın ötesinde göz sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Gözleri, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan güneş gözlükleri hem sağlık hem de moda ve tüketim alışkanlıkları açısından önemli bir ürün grubu olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yerli firmalar özellikle giriş ve orta segment üretim yaparak, iç pazarda ve ihracatta yer ediniyor. Ancak iç pazardaki güçlü talep ve markalı ürünlere yönelik tüketici tercihi nedeniyle ithalat dış ticarette ağırlığını koruyor.

Güneş gözlüğüne 6 ayda yaklaşık 162 milyon dolar ödendi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye yılın ilk 6 ayında yaklaşık 162 milyon dolar karşılığında 4 milyon 24 bin 420 güneş gözlüğü ithal etti.

Bu dönemde güneş gözlükleri için en fazla ödeme İtalya'ya yapılırken, bu ülkeyi Çin, Tayland, Japonya ve Fransa izledi.

İtalya'dan ocak-haziran döneminde alınan 1 milyon 473 bin 111 güneş gözlüğü için 87,8 milyon dolar ödendi. Aynı dönemde Çin'den 41,6 milyon dolar karşılığı 1 milyon 815 bin 670 gözlük alındı.

Bu dönemde Tayland'dan ithalat için 10,6 milyon dolar, Japonya'dan alımlar için 6,7 milyon dolar ve Fransa'dan getirilen güneş gözlükleri için 6,4 milyon dolar ödendi.

Türk güneş gözlükleri Körfez pazarında da öne çıktı

Türkiye, 6 ayda bu üründe en çok ihracatı da İtalya'ya yaptı. İtalya'ya, ocak-haziran döneminde 3,6 milyon dolar karşılığında 51 bin 246 güneş gözlüğü satıldı.

İtalya'dan sonra en fazla dış satım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı. KKTC'ye 1,4 milyon dolar karşılığında 16 bin 765 güneş gözlüğü ihraç edildi.

Körfez ülkeleri de bu dönemde Türk güneş gözlüklerine ilgi gösterdi. Yılın ilk 6 ayında 337,6 bin dolarla Suudi Arabistan ve 332,8 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dış satımın en çok yapıldığı diğer ülkelerden oldu.

Türkiye, aynı dönemde Azerbaycan'a 309,2 bin dolarlık, Rusya'ya ise 216,5 bin dolarlık güneş gözlüğü sattı. ​​​​​​​

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