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Ekonomi
AA 06.08.2026 11:08

Gabar'da petrol üretimi rekor kırdı: Günlük üretim 83 bin 300 varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Gabar'da petrol üretimi rekor kırdı: Günlük üretim 83 bin 300 varile ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi.

Bölgede tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı.

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Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2021'de Şırnak'ın Gabar bölgesinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi gerçekleştirildi. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

Türkiye Petrolleri, Cudi-Gabar bölgesinde 2021'de Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022'de Şehit Teğmen Akdeniz, 2023'te Şehit Aybüke Yalçın, 2024'te Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025'te Ağaçyurdu sahalarıyla büyüttü.

Üretimin her geçen gün arttığı Gabar'daki sahalar aracılığıyla 2021'den bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar'ın, üretimin, istihdamın ve umudun adresi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni sondajlarla ve keşiflerle üretimi artırmaya devam ettiklerinin altını çizen Bayraktar, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin TBMM'de görüşüldüğü bugünlerde, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Petrol Arama Petrol Enerji Piyasası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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